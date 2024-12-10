Молдова отримає від Євросоюзу обладнання для перехоплення безпілотників – посол

Молдова отримає від Європейського союзу (ЄС) обладнання для перехоплення безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Рішення вже було прийнято в Брюсселі.﻿ Про це заявив посол ЄС у Кишиневі Яніс Мажейкса, якого цитує Radio Moldova, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

За словами Мажейкса, обладнання надійде до Молдови не раніше 2025 року.

"Якщо це обладнання надійде до Республіки Молдова, то це допоможе запобігти ситуаціям, коли безпілотники з-за кордону проникають на територію Республіки Молдова" , - пояснив він.

Порушення повітряного простору під час обстрілів України

Від початку повномасштабного вторгнення кілька одиниць російських безпілотників були помічені в районах Кэушень, Криулень, Ришкань, а також у муніципалітеті Кишинева.

У тому ж числі, як пише "Радіо Молдова", 31 жовтня 2022 року в північній частині міста Наславча Окницького району впали уламки ворожої ракети, що була збита українським зенітним комплексом.

Окремо додамо й те, що російські засоби повітряної атаки порушували повітряний простір не лише Молдови, але й Польщі. Варшава регулярно підіймає в повітря вітчизняну та союзницьку авіацію на тлі масштабних обстрілів Росії по території України.