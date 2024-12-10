США й Британія обговорили війну в Україні у рамках Стратегічного діалогу

Делегації оборонних відомств США й Великої Британії провели зустріч у рамках Стратегічного діалогу, обговоривши низку ключових питань, у тому числі ситуацію в Україні, яка протистоїть агресії РФ, а також зміцнення колективної оборони в Європі. Про це йдеться в заяві офіційного представника Пентагону Еріка Пахона, повідомляє Укрінформ.

"Стратегічна частина діалогу включала обговорення недавно оприлюдненого Стратегічного огляду у сфері оборони Великої Британії, співпраці у сфері стратегічної готовності, а також неспровокованої агресивної війни Росії в Україні" , - зазначається в документі.

Сторони також обговорили стійкість оборонно-промислової бази двох країн та Європейського Союзу, заходів щодо зміцнення колективної безпеки, партнерство в рамках ініціативи AUKUS та інші питання.

Делегації з обох сторін очолили заступники міністрів оборони та заступники начальників генеральних штабів.

Як повідомлялося, оборонний діалог між США й Великою Британією проводиться двічі на рік. Він був заснований, щоби зосередити увагу високого рівня до стратегічних питань та до технічних інновацій у сфері безпеки. Попередня зустріч у рамках діалогу відбулася 5 червня цього року у Вашингтоні.