Forbes: Російські війська готуються наступати на Покровськ

Російські війська готуються наступати на Покровськ у Донецькій області. Ця операція може бути кульмінацією наступальної операції росіян на цьому напрямку, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Forbes.

Як пише видання, як саме росіяни наступатимуть у Донецькій області залежить від того чи вдасться їм ліквідувати утримувані українськими військовими виступи навколо Курахового, що на схід від Великої Новосілки. Зазначається, що українські сили на виступі можуть загрожувати лініям постачання росіян, які наступають на Покровськ на півночі.

За даними Forbes, там зібрано до дев'яти російських полків і бригад із максимальною чисельністю до 18 000 солдатів. При цьому росіяни продовжують використовувати механізовані та піші піхотні атаки. Це дає їм повільне просування в східну і центральну частину Курахового і на південь від Курахового. При цьому найгіршим сценарієм для України є "прорізання" російськими військами виступу між двома селами на півночі, тоді сили ЗСУ на сході будуть відрізані.

Forbes пише, що у випадку, якщо українські сили відступлять, то російські війська "випрямлять" лінію фронту з півдня на північ від Великої Новосілки до Покровська. Таким чином росіяни зменшать загрозу своїм флангам у період, коли вони спробують взяти в облогу Покровськ.

Однак, якщо ЗСУ втримають свої позиції, то росіяни можуть вирішити ризикнути флангами і все одно атакувати Покровськ. У виданні вважають, що те, як скоро може початися облога, залежить від багатьох чинників.

На це може вплинути як зимова погода, так і те, що адміністрація обраного президента США Дональда Трампа може припинити надавати допомогу Україні та позбавити українські війська критично важливого озброєння.

У Forbes вважають, що найближчі тижні мають визначити, як ЗС РФ атакують Покровськ. Але із загальної ситуації стає зрозуміло, що атакувати вони точно будуть.

Ситуація на фронті та військова допомога США

Покровський напрямок залишається однією з найскладніших ділянок фронту. Російські війська знаходяться на відстані близько 11 км від міста, що змушує місцеву владу закликати мешканців до евакуації.

За словами головнокомандувача Олександра Сирського, ворог має значну перевагу в живій силі та техніці. Щоденно відбувається понад 50 бойових зіткнень, під час яких росіяни втрачають до 300 солдатів.

Експерти прогнозують, що битва за Покровськ може розпочатися найближчим часом.

Також президент Володимир Зеленський заявляв, що ЗСУ додатково посилять Покровський напрямок.