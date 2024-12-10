За 5 років роботи Ради склали повноваження понад ​50 нардепів – "Чесно"

Нинішнє скликання Ради стало вже другим, що розпочало роботу не в повному конституційному складі. У 2019 році присягу склали 423 депутати, а 27 мандатів лишились вакантними, оскільки дострокові парламентські вибори не проводились в округах окупованому Криму, а також у деяких районах Донеччини та Луганщини. Так була рекордно маленька кількість нардепів за всі скликання, повідомляє Чесно.

За п’ять років достроково припинили повноваження загалом 52 нардепи. Зокрема було дві великі хвилі здачі мандатів — на початку каденції у 2019 році та після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Найбільша кількість депутатів, які склали повноваження, серед "Слуги народу" — 21 людина. Більшість "слуг" склали мандати через перехід на роботу на інші посади, адже партійний список — це також і кадровий резерв для партії влади для подальшого делегування політиків в уряд, призначень у регіони та інші органи влади.

Примітно також і те, що з першого Кабміну Зеленського донині лишився працювати лише Михайло Федоров на посаді міністра цифрової трансформації. Продовжує роботу у команді президента також Ірина Верещук, яка була обрана як №29 у списку "Слуги народу", згодом обіймала посаду віцепрем'єрки – міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, невдало балотувалась у мери Києва також від СН, а нині працює на посаді заступниці голови Офісу президента.

Двоє обранців "Слуги народу" очолювали Генпрокуратуру — це Ірина Венедіктова (яка спочатку склала мандат заради посади в.о. директора ДБР), а згодом Андрій Костін. Ще троє нардепів з СН свого часу були головами обласних адміністрацій: Олександр Скічко, Олексій Кучер та Анна Коваленко.

Посади отримали також кілька вихідців з інших фракцій. Це нинішній Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець ("За майбутнє") та ексголова Фонду держмайна, а нині міністр оборони Рустем Умєров ("Голос"). Троє мажоритарників — Зіновій Андрійович, Руслан Требушкін та Ігор Колихаєв — відмовились від мандата нардепа на користь посади міського голови за результатами останніх місцевих виборів.

В опозиційних фракціях також були випадки дострокового припинення повноважень. Так, за власним бажанням склала мандат депутати від "Євросолідарності" Ірина Луценко та генерал-лейтенант і Герой України Михайло Забродський. У "Батьківщині" мандати склали Ольга Бєлькова та Віталій Данілов.

А лідер і перший номер у списку "Голосу" Святослав Вакарчук втратив мандат через вихід з власної фракції влітку 2020 року. Це вже вдруге, коли співак відмовився від депутатства після обрання — у 2008-му він склав мандат, пропрацювавши у Раді менш як рік.

Крім того, п’ятеро нардепів у цьому скликанні достроково втратили мандати через факт смерті. Серед них четверо — мажоритарники: Валерій Давиденко від округу №208 на Чернігівщині, також чернігівський мажоритарник і колишній "слуга" Антон Поляков, "слуга"-колаборант Олексій Ковальов з округу 186 на Херсонщині та Андрій Іванчук, обраний від Прикарпаття. А у жовтні 2024 року помер списочник (№6) від "Голосу" Олег Макаров.