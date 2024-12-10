Центри рекрутингу в Україні: у яких регіонах звертаються найбільше

У Міністерстві оборони України створили рейтинг, який показує рівень активності громадян у різних областях за кількістю звернень до центрів рекрутингу на тлі загальної мобілізації в листопаді 2024 року, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

В яких областях звернень до центрів рекрутингу найбільше

Згідно з інформацією МОУ, рейтинг за зверненнями до центрів рекрутингу в листопаді поточного року очолило Придніпров'я.

Уточнюється, що станом на 9 грудня (з моменту запуску центрів рекрутингу):

консультації отримали понад 29 000 громадян

етап підбору позицій та оформлення проходять 6 617 кандидатів

При цьому найвищу активність за кількістю звернень продемонстрували мешканці Дніпропетровської області - понад 14% від загальної кількості за весь період функціонування центрів.

В цілому регіональний розподіл активності виглядає так:

​Дніпропетровська область - 14,71%

​Харківська область - 14,69%

​місто Київ - 14,63%

​Запорізька область - 12,48%

​Львівська область - 11,65%

Зазначається, що центри рекрутингу пропонують вакансії:

у Збройних силах України

у Національній гвардії України

у Державній прикордонній службі

у Службі безпеки України

"Із понад 10 000 відкритих позицій найбільшим попитом користуються посади водіїв, операторів безпілотників, штабних працівників та медичного персоналу" , - зауважили в МОУ.

Громадянам нагадали також, що у центрах рекрутингу не роздають повістки - консультації проводяться цивільними співробітниками з дотриманням конфіденційності.

Детальну інформацію та розташування найближчого центру можна знайти на офіційному порталі.

Мобілізація та рекрутинг в Україні

Нагадаємо, загальна мобілізація є процесом залучення громадян до Збройних сил України та інших військових формувань для оборони держави в умовах повномасштабної війни з РФ (на тлі загрози суверенітету й територіальній цілісності країни).

На початку листопада 2023 року в Україні затвердили Концепцію військової кадрової політики до 2028 року. Цей документ визначив стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних п'ятьох років - як під час дії воєнного стану, так і в мирний час.

Дещо пізніше у Міноборони повідомили, що розпочали проект рекрутингу - для забезпечення армії та інших силових структур належною кількістю особового складу.

Експерти пояснили, що цей проект дозволяє людям обирати конкретний підрозділ та визначену посаду, щоб їхній цивільний досвід був найбільш корисним.

З жовтня 2024 року правила мобілізації в Україні дещо змінили.

Наприкінці листопада стало відомо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив кожному командиру бригади створити штатний підрозділ рекрутингу.

Таке нововведення має покращити організацію та супроводження заходів вербування добровольців.

Нині в Україні працюють 44 центри рекрутингу, а також гаряча лінія для отримання консультацій.