Тайвань заявив про зростання військової активності комуністичного Китаю

Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) продовж минулої доби значно підвищила військову активність поблизу Тайваню, направивши на тренування навколо острова 47 бойових літаків та 21 військовий корабель. Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Тайваню, повідомляє Укрінформ.

Згідно з опублікованою відомством схемою, 26 повітряних суден НВАК маневрували в районі на північ від Тайваню біля узбережжя китайської провінції Чжецзян, шість літаків патрулювали у Тайванській протоці та ще 15 – на південному заході між Тайванем і Філіппінами.

При цьому, 16 літаків у ході тренувань перетинали серединну лінію Тайванської протоки, що вважається неофіційним кордоном між материком і островом, та входили у південно-західну частину зони розпізнавання ППО.

У ході наближення до острова китайські ВПС зазвичай імітують атаки на іноземні військові кораблі та відпрацьовують перехоплення бойових і цивільних повітряних суден у рамках навчань із блокування повітряного простору над Тайванем.

З виявлених кораблів 12 були зі складу ВМС НВАК, а ще 9 належали Береговій охороні КНР. Китайські морські судна здебільшого тренуються встановлювати та підтримувати блокаду острова, щоб не допустити надання йому допомоги ззовні.

Міноборони чи Берегова охорона КНР маневри поблизу Тайваню наразі не коментують.

Цього року НВАК уже провела два раунди масштабних військових навчань навколо Тайваню із залученням десятків одиниць літаків і кораблів та бойовою стрільбою і ракетними пусками.

Тайвань у 1949 році проголосив себе наступником Китайської Республіки, яка існувала до захоплення влади в Китаї комуністами Мао Цзедуна і створення в тому ж 1949 році Китайської Народної Республіки. Відтоді Тайвань управляється власною адміністрацією і ніколи не входив до складу КНР. Проте Пекін вважає острів своєю територією і погрожує застосувати армію для його «возз’єднання» з материком.