У Саратовській області дрони атакували військовий аеродром

Невідомі дрони атакували військовий аеродром у Саратовській області, що в Росії. Наразі наслідки атаки наразі невідомі, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал "Медуза".

Як заявив глава регіону Роман Бусаргін, російська ППО нібито зупинила атаку безпілотників на військовий аеродром у Саратовській області.

За його словами, руйнувань і постраждалих "попередньо немає". Однак інших подробиць він не навів.

Варто зауважити, що російське Міністерство оборони не повідомляло про збиті безпілотники над Саратовською областю.

Не перші атаки у Саратовській області

На початку листопада ми писали про те, що у російському місті Саратов можливий "приліт". В місцевому аеропорту були введені тимчасові обмеження на приймання та відправлення літаків. Тоді губернатор Саратівської області Роман Бусаргін заявив про загрозу атаки дронів.

А за декілька днів до того джерела повідомляли про те, що Головне управління розвідки Міноборони атакувало нафтопереробний завод у Саратові.

Також ми писали про те, що за даними Служби зовнішньої розвідки, три російські НПЗ частково зупинили роботу. Причиною цього став незакінчений ремонт. Росіяни не змогли завершити ремонтні роботи у жовтні через санкції.