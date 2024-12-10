ДПСУ та Сумська ОВА спростовують прорив кордону біля Курщини

Сумська обласна військова адміністрація заперечила прорив кордону росіянами. Там сказали, що повідомлення про перетин кордону, які поширюють у медіа ресурсах – ворожа дезінформація, яка не відповідає дійсності. Також інформацію про просування росіян заперечили у Держприкордонслужбі, повідомляє Лівий берег.

Сьогодні аналітики DeepState оновили мапу бойових дій, згідно з якою ворог просунувся у Курській області та в прикордонні Сумської, біля Олександрії. Однак речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі у телеефірі столичного каналу сказав, що прикордонні підрозділи не фіксували спроб заходу і бойових дій на тому відтинку.

"Ворогу там буде складно або розвинути свої дії. На цьому напрямку, але по території Росії, ворог намагається просунутися по Курській області" , – сказав він.

В ОВА також сказали, що інформація про прорив, як це назвали деякі медіа, є неправдивою.