ГУР: Російські війська покидають Сирію на військових літаках та кораблях

Росіяни ретируються із Сирії, задіявши караван військово-транспортних бортів. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони, повідомляє Лівий берег.

На ці літаки вони вантажать залишки військ, озброєнь та військової техніки.

Із авіабази “Хмеймім” заплановані перельоти декількох літаків Ан-124 та Іл-76МД за маршрутами до аеродромів “Ульяновськ”, “Чкаловський” та “Приволзький”.

Також держава-агресор залучає додаткові об’єкти флоту: зокрема, у місті Балтійськ наказали підготувати до виходу в Тартус суховантаж Sparta II та великий десантний корабель “Александр Шабалін”.

Курс на Середземне море взяли великі десантні кораблі північного флоту Росії “Александр Отраковский” та “Иван Грен”.

Як зазначає ГУР, в операції “сирійський відступ” також беруть участь ворожі фрегати “Адмирал Горшков” та “Адмирал Головко”.

У порту Тартуса росіяни проводять екстрений демонтаж обладнання та військового майна. Туди вже прибули декілька сотень російських спецназівців для забезпечення безпеки відступу.

ГУР зазначає, що, ймовірно, Росія розраховує на домовленості із антиурядовими силами щодо безперешкодного виходу з Сирії.

Крім того, українська розвідка повідомляє, що тим часом серед залишків російського контингенту в Сирії триває фрустрація та пригнічення. Одна з військових баз із російськими військовими перебуває в облозі.