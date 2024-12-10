Ще дві країни призупиняють процедуру надання притулку сирійцям

Ще дві країни – Італія та Хорватія – вирішили призупинити розгляд заяв щодо надання притулку сирійцям, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у заяві.

У понеділок, 9 грудня, під час засідання, в якому взяли участь міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, прем'єр-міністерка країни Джорджія Мелоні, очільник Міністерства внутрішніх справ Маттео П'янтедозі та інші посадовці, уряд країни вирішив призупинити розгляд заяв про надання притулку з Сирії.

"Уряд також вирішив зберегти дипломатичну присутність у Дамаску і висловлює глибоку подяку всім співробітникам італійської дипломатичної місії", – йдеться у заяві.

Також Італія підтвердила абсолютний пріоритет захисту цивільного населення і необхідність забезпечення мирного та інклюзивного переходу.

"Особливу увагу було приділено безпеці італійських громадян та захисту християн і всіх меншин", – додали у заяві.

Як передає агентство Reuters із посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Хорватії Давора Божиновича, ця країна також тимчасово призупинила прийом заяв щодо надання притулку від сирійців, наслідуючи приклад інших європейських урядів.

Він акцентував, що міністерство доручило владі "тимчасово припинити розгляд прохань про притулок від сирійських громадян, поки не буде прийнято рішення на рівні Європейського Союзу".

Божинович зазначив, що сирійці втекли від деспотичного режиму, який вбивав власних громадян.

"Цього режиму більше не існує... і ми всі сподіваємося, що ситуація в країні дозволить сирійцям повернутися до своєї країни, що в інтересах усіх", – додав він.

Нагадаємо, повстанці в Сирії 8 грудня заявили, що взяли під контроль столицю Дамаск, сигналізуючи про кінець понад двох десятиліть правління Асада. Асад, наскільки відомо, перебуває у Москві.

Після цього про призупинення розгляду заяв сирійських біженців оголосили Австрія, Німеччина, а також Данія, Норвегія, Греція, Швеція, Швейцарія та Нідерланди.