За рік українці стали менше довіряти Байдену і Шольцу

Порівняно з минулим роком президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц найбільше "просіли" у рейтингу іноземних лідерів, яким довіряють українці, а єдиним з лідерів, для кого цей показник зріс, став президент Франції Емманюель Макрон. Про це свідчать результати опитування на замовлення Центру "Нова Європа", повідомляє Європейська правда.

52,2% опитаних вважають, що зараз партнери роблять недостатньо для перемоги України. Це відчуття вочевидь відобразилося і на рейтингу довіри до закордонних лідерів.

Лідерами суспільної довіри серед українців стали президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Польщі Анджей Дуда – у них фактично однакові показники (65%).

На третьому місці – премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо (майже 60%), на четвертому – президент Франції Емманюель Макрон (58,4%).

Пʼята позиція – за президенткою Молдови Маєю Санду (57,3%).

Найбільше обвалився рівень довіри до президента США Джо Байдена: минулого року він очолював рейтинг з 82%, тепер цей показник складає 55,2%.

Інший "лідер падіння" – канцлер Німеччини Олаф Шольц. Рік тому до нього була довіра на рівні 61,4%, тепер – на 24,5 відсоткових пункти менше.

Слід зазначити, що і рейтинг Анджея Дуди порівняно з минулим роком просів на 13,1 відсоткового пункту, та ще більше – з 2022 року, коли він очолював рейтинг довіри з 86,8%.

Єдиним західним лідером зі зростанням рівня довіри у 2024 році виявився Макрон: торік йому довіряли 54,5%, а цього року – 58,4% опитаних українців.