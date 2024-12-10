У Генштабі також спростовують захоплення росіянами частини Сумщини

У Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що інформація про те, що росіяни окупували майже 2 кв. км території Сумської області не відповідає дійсності. Про це заявив речник Генштабу майор Дмитро Лиховій, повідомляє Лівий берег.

"Щодо повідомлень у медіа, нібито росіяни окупували майже 2 кв. км території Сумської області. Інформація не відповідає дійсності. І відповідне оперативно-тактичне угруповання Збройних Сил, і прикордонники спростовують такі повідомлення" , – наголосив речник.

Він закликав використовувати офіційну інформацію, що поширюється верифікованими каналами ЗСУ, та дотримуватися інформаційної гігієни.

У Сумській обласній військовій адміністрації також спростовують прорив росіян, називаючи його ворожою дезінформацією, яка не відповідає дійсності. Жодних змін на кордоні немає, а ситуацію –контролюють.

До цього аналітики проєкту DeepState заявили, що росіянам вдалося зайти на українську територію в напрямку села Олександрія на Сумщині, а також просунулися біля Плехово, що на території Курської області.