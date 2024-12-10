"Боротьба за кожен під’їзд": у ЗСУ розповіли про ситуацію у Торецьку

У місті Торецьк Донецької області тривають запеклі бої між Збройними Силами України та російськими окупаційними військами. Боротьба йде за кожен під'їзд та поверх. Про це розповіла речниця ОТУВ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в етері національного телемарафону, пише Ніна Єланська, РБК-Україна.

За її словами, ситуація на фронті настільки складна, що нині неможливо точно сказати, які саме частини міста контролюють українські сили, а які - противник.

"Боротьба йде буквально за кожен під’їзд, за кожен поверх" , - розповіла вона.

Військовослужбовиця наголосила, що ЗСУ продовжують стримувати ворога.

Однак речниця ОТУВ "Луганськ" повідомила, що Росія втрачає велику кількість своїх військових.

"Навіть за якесь просування він платить величезну ціну своїм особовим складом" , - зазначила Бобовнікова.

Окрім цього, вона додала, що російська армія щоденно втрачає у Торецьку до 100 військових.