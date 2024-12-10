На півдні окупанти зменшили застосування безпілотників через негоду – ЗСУ

На південному напрямку через погіршення погодних умов ворог менше застосовує дрони-камікадзе та розвідувальні дрони, однак активно обстрілює позиції українських військових з артилерійських систем та РСЗВ. Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, повідомляє Укрінформ.

"Через погіршення погодних умов дещо зменшилася активність ударів дронами-камікадзе, зменшилася активність розвідувальних дронів. Проте на такому ж рівні, а може навіть трошечки збільшилася, кількість обстрілів з артилерійських систем, РСЗВ. Наприклад, у нас за минулу добу було майже 250 ударів дронами-камікадзе, а зазвичай їх буває понад 350.

Також, наприклад, зараз маємо близько 300 обстрілів з артилерійських систем і реактивних систем залпового вогню. Зазвичай їх приблизно на такому ж рівні 250-300, тому що, скажімо так, метеоумови не впливають на роботу артилерійських систем" , - повідомив Волошин.

За його інформацією, ворог на Времівському напрямку не зменшує кількість штурмових дій, яких за минулу добу було 27. Тут щодоби росіяни втрачають до 200 осіб особового складу. Окупанти дещо активізувалися на Херсонському напрямку, де відбулося 7 бойових зіткнень.

"Останній тиждень чомусь противник намагається зайти на південний острів Забич. І, як завжди, є активність на острові Козацькому, де відбулося кілька штурмів. Тому противник продовжує нагнітати обстановку і готуватися до проведення штурмових і форсувальних дій малими групами піхоти на Придніпровському напрямку біля Херсона" , - розповів речник.

За словами Волошина, активність загарбників не спадає на Запорізькому напрямку та Времівському, де ворог прагне за всяку ціну, не рахуючись із втратами, вийти на кордон Донецької і Дніпропетровської областей, взявши під контроль один з найбільших населених пунктів - Велику Новосілку.

Водночас Сили оборони України продовжують вести активну оборону, завдаючи ударів ворогу, знищуючи його бронетехніку і живу силу, зазначив речник.

Крім того, війська РФ продовжують підготовку до ведення активних штурмових дій малими групами піхоти на Оріхівському напрямку. Наразі вони здійснили переміщення особового складу на передові позиції та евакуацію з передових позицій санітарних і безповоротних втрат. Тобто противник планує задіяти свіжі сили до проведення штурмових дій малими групами піхоти.

"На Гуляйпільському напрямку ворог проводить активну повітряну й інженерну розвідку, намагаючись виявити наші вогневі засоби, наші позиції, більш детально провести цю розвідку для проведення майбутніх можливих штурмових дій" , - зазначив Волошин.

Загалом ситуація стала і майже не змінюється впродовж півтора тижня, підсумував речник.