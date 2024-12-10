Close button

На порталі "Дія" з'являться нові послуги для військових і ветеранів

На порталі "Дія" з'являться нові послуги для військових і ветеранів
Фото: Facebook

Кабінет міністрів запускає експериментальний проєкт із новими послугами для військових, ветеранів та їхніх родин, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Лівий берег.

Через портал "Дія" вони зможуть оформити пільги та документи,  Зокрема:

  • статус особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • грошову допомогу пораненим;
  • призначення пенсії по інвалідності;
  • забезпечення засобами реабілітації;
  • житлово-комунальні пільги;
  • послуги, які держава надає родинам загиблих воїнів.
"Знімаємо перепони, пришвидшуємо процеси, даємо людям можливість скористатися своїми правами без тяганини та бюрократії", – прокоментував голова уряду. 

Новини

Популярні теми форуму

analytics