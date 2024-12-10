На порталі "Дія" з'являться нові послуги для військових і ветеранів

Кабінет міністрів запускає експериментальний проєкт із новими послугами для військових, ветеранів та їхніх родин, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Лівий берег.

Через портал "Дія" вони зможуть оформити пільги та документи, Зокрема:

статус особи з інвалідністю внаслідок війни;

грошову допомогу пораненим;

призначення пенсії по інвалідності;

забезпечення засобами реабілітації;

житлово-комунальні пільги;

послуги, які держава надає родинам загиблих воїнів.