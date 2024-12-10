В окупованому Єнакієвому пролунали вибухи: місцевих екстрено евакуюють

В окупованому місті Єнакієве Донецької області оголосили екстрену евакуацію після того, як у районі населеного пункту пролунали вибухи. Ймовірно, Сили оборони уразили склад боєприпасів, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомила окупаційна "влада" міського округу.

Екстрена евакуація оголошена для жителів вулиць Червоні Зорі, Бакинська, Зелінського, Олега Кошового, Керченська, Цимлянська, Дніпровська, Індустріальна, Грабаря, Клубна, провулків Дніпро та Пожежний.

"Не втрачайте самовладання, не піддавайтеся паніці! Сповістіть сусідів та близьких про отриману інформацію! Під час дотримання місця збору будьте обережні. При собі мати документи, що засвідчують особу, та особисті речі першої потреби" , — йдеться в повідомленні окупаційної "адміністрації".

Перед цим місцеві Telegram-канали повідомили про звуки вибухів у районі міста Єнакієве. У соцмережах ширилися припущення, що там уражений склад боєприпасів.