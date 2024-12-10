Авіакатастрофа DHL у Литві: правоохоронці виключили диверсію чи теракт

Після аналізу попередніх даних бортових самописців літака DHL, що розбився у Вільнюсі в листопаді, не було виявлено доказів того, що авіакатастрофа могла бути диверсією або терористичним актом. Про це заявив керівник розслідування авіаційних аварій та інцидентів Міністерства юстиції Литви Лаурінас Науйокайтіс, повідомляє Укрінформ.

"Ми могли б з упевненістю сказати, що у нас немає жодних доказів того, що це було якесь незаконне втручання в авіаційну діяльність. Ані бортові самописці, ані речові докази на місці події цього не підтверджують" , - сказав він.

За словами експерта, згідно з попередніми даними "чорних скриньок", під час польоту, пілоти говорили тільки про робочі питання.

"Усі розмови пілотів були виключно про роботу, на робочі теми. Жодних сторонніх думок і неробочих розмов не було" , - прокоментував Науйокайтіс.

Відповідаючи на запитання, чи зафіксовано дані про можливе непорозуміння між пілотами і працівниками Вільнюського аеропорту, на підході до якого і сталася авіакатастрофа, представник Мін'юсту заявив, що якщо такий сценарій буде виявлено, то його буде описано у звіті про розслідування.

"Ми вивчаємо всі розмови як авіадиспетчерів, так і пілотів. У звіті ми уточнимо, проаналізуємо і підготуємо деякі висновки з цього питання" , - сказав Науйокайтіс.

У понеділок прокуратура повідомила про початок робіт з вивчення даних бортових самописців літака, що розбився в столиці Литви, тобто інформацію бортових самописців з даними польоту і розмов екіпажу в кабіні пілотів. Розшифровку даних цих бортових самописців проводили в Німеччині, в лабораторії бортових самописців і авіоніки.

За словами Науйокайтіса, експертам, які зараз проводять розслідування безпеки, ще потрібно синхронізувати бортові самописці один з одним і виконати іншу роботу.

"Із самими самописцями ми ще працюємо, тому що їх потрібно синхронізувати один з одним… Також нам потрібно ідентифікувати пілотів, хто що говорить, а також перекласти, тому що вони розмовляли іспанською" , - розповів експерт.

Відповідаючи на запитання, скільки часу може піти на розслідування безпеки у справі про авіакатастрофу, Науйокайтіс не уточнив точних термінів. Але, за його словами, наприклад, розслідування авіакатастрофи літака Germanwings, яка сталася 2015 року і забрала життя 150 осіб, тривало близько року. На думку представника Мін'юсту, на розслідування катастрофи літака DHL може піти стільки ж часу.

Нагадаємо, 25 листопада вантажний літак, який виконував рейс для компанії DHL з німецького Лейпцига в Вільнюс, впав на житловий квартал поблизу аеропорту. Один із чотирьох членів екіпажу загинув, троє, серед яких німець, перебувають у лікарні. Ніхто з людей на землі не постраждав.

Наприкінці серпня цього року органи безпеки Німеччини попередили перевізників про "нетрадиційні запальні пристрої", які відправляються невідомими особами через постачальників вантажних послуг.

Було зафіксовано щонайменше 2 таких випадки: загоряння посилки в логістичному центрі DHL у Лейпцигу (який є глобальним центром компанії) та на складі в Великій Британії. Експерти з безпеки вважають, що російські спецслужби таким чином вивчали можливість організації вибухів у літаках, які прямують з Європи в Північну Америку.

За попередніми даними, є версії, що літак міг упасти через технічні неполадки, можливу помилку пілота або неналежну роботу обладнання аеропорту. Спочатку згадували версію можливого теракту або диверсії, однак, як заявляють у прокуратурі, даних, що підтверджують подібні сценарії, наразі немає.