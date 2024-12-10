Суд підтвердив націоналізацію боргів ТРЦ Ocean Plaza перед російськими олігархами

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін рішення першої інстанції про націоналізацію багатомільйонних боргів ТРЦ Ocean Plaza перед російськими олігархами Ротенбергами шляхом застосування санкцій щодо кредиту. Про це йдеться у повідомленні міністерства юстиції, повідомляє Економічна правда.

В дохід держави стягнуто права вимоги пов’язаної з Ротенберга компанії-нерезидента, а саме:

право вимоги за кредитним договором № 1 від 27.10.2009, укладеним між ТОВ "ІС "Либідь" та Ethoder Investments Limited;

право вимоги за договором іпотеки від 28.03.2014 року, укладеним між ТОВ "ІС "Либідь" та компанією Ethoder Investments Limited;

право вимоги за договором застави від 14.04.2014 року, укладеним між ТОВ "Авангард-Віларті" та компанією Ethoder Investments Limited.

Постанова Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили негайно після її проголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку.