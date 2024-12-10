У Сирії призначили тимчасового прем'єр-міністра

Мохаммеда аль-Башира призначили тимчасовим прем'єр-міністром Сирії. Він очолюватиме перехідний уряд до 1 березня 2025 року. ﻿Про це повідомляє Al Jazeera, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Як пише видання, Аль-Башир має тісні зв'язки з "Хайат Тахрір аш-Шам" - повстанською військовою коаліцією, яка очолила захоплення Дамаска.

BBC, своєю чергою, розповідає, що новоспечений тимчасовий голова уряду також керував створеною повстанцями адміністрацією, яка контролює райони на північному заході Сирії.

Падіння режиму у Сирії

У листопаді у Сирії розпочались масштабні бойові зіткнення між повстанцями ісламістського угруповання "Тахрір аш-Шам", загонами Сирійської національної армії та армією диктатора Башара Асада. Як стверджували в угрупованні, метою повстанців було повалення режиму Башира Асада. Тим часом диктатор вже втік до Москви.