В Міноборони пропонують Естонії підготувати та оснастити бригаду ЗСУ

Очільник Міністерства оборони України Рустем Умєров проінформував делегацію Естонії на чолі із прем'єр-міністром країни Крістеном Міхалом щодо важливості підготовки та оснащення однієї з українських бригад за підтримки естонських союзників, повідомляє Європейська правда.

Як розповів Умєров, під час зустрічі з естонською делегацією він окремо наголосив на важливості підготовки та оснащення однієї з українських бригад за підтримки Естонії.

Також українська делегація поінформувала естонців щодо поточної ситуації на полі бою, а також вони обговорили перспективи подальшого зміцнення співпраці у сфері кібербезпеки.

Також Умєров розповів Міхалу про пріоритети українського оборонного сектору.

Нещодавно стало відомо, що естонська оборонна компанія Frankenburg Technologies розпочне випробування власних зенітних ракет в Україні наступного року.