G7 готова підтримати новий уряд Сирії після повалення Асада – ЗМІ

Лідери країн "Групи семи" (G7) готові підтримати новий сирійський уряд після падіння режиму Башара Асада, якщо перехідний процес відбуватиметься з повагою до верховенства права, а також до релігійних та етнічних меншин у країні. Про це пише Bloomberg з посиланням на проєкт заяви, яку група планує оприлюднити пізніше цього тижня, повідомляє Укрінформ.

G7 "сподівається, що всі опозиційні групи, які прагнуть взяти участь в управлінні Сирією, продемонструють свою відданість правам усіх сирійців", йдеться в проєкті заяви.

Зазначається, у G7 хотіли б бачити безпечне повернення сирійців, які втекли з країни за часів правління президента Башара Асада, якого було повалено на вихідних.

"Після десятиліть звірств, скоєних режимом Асада, ми стоїмо разом з народом Сирії" , - йдеться в проєкті заяви G7.

Bloomberg наголошує, що текст заяви ще може змінитися до того, як вона буде опублікована.

Багато сирійських біженців втекли на захід до Європи на тлі війни, яка розпочалася в Сирії в 2011 році, в тому числі до Німеччини, яка є членом G7.

Нагадаємо, 8 грудня голова Національної коаліції сирійської революції та опозиційних сил Хаді аль Бахра оголосив про падіння режиму Башара Асада, який правив Сирією 24 роки. Асад став президентом Сирії у червні 2000 року, фактично отримавши владу від свого батька Хафеза Асада, який до того правив країною майже 30 років.

Під час урядування Башара Асада в країні у 2011 році розпочалася громадянська війна, в якій від поразки диктатора рятували Росія та Іран. Проте союзники Асада змушені були зменшити свою підтримку: Москва – через війну в Україні, а Тегеран – через загострення протистояння з Ізраїлем.

Після повалення режиму Асад втік з країни. ЗМІ повідомляли, що Асад перебуває у Москві разом зі своєю родиною, і що він отримав притулок.

Радник глави Білого дому Джон Кірбі заявив, що після падіння диктатури Башара аль-Асада питання про те, хто наразі керує Сирією "залишається відкритим".