На трьох східних напрямках РФ кинула в наступ близько 150 тисяч солдат – ЗСУ

У наступальних діях на трьох тактичних напрямках - Покровському, Курахівському та Времівському – беруть участь близько 150 тисяч окупантів. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, повідомляє Укрінформ.

"Це в загальному близько 150 тисяч осіб особового складу. Зокрема, на Покровському напрямку десь понад 70 тисяч, на Курахівському - близько 35 -36 тисяч і на Времівському - понад 40 тисяч осіб російська армія намагається залучити для проведення бойових дій" , - наголосив Волошин.

За його словами, на Курахівському напрямку минулої доби відбулося 40 штурмів ворога.

"На Курахівському напрямку наші Сили оборони продовжують стримувати ворога. Минулої доби там відбулось 40 штурмів і ворог намагався прорвати українські оборонні рубежі. Для противника на цьому напрямку важливо вирівняти лінію оборони, адже це, в першу чергу, дасть їм можливість перегрупуватися та вивести деякі підрозділи на відновлення. Ну, а потім вже зосередити їх для подальшого наступу на цій ділянці фронту" , - зазначив речник.

Він додав, що на Покровському напрямку українські захисники відбили 51 ворожу атаку. Ворог також намагається прорватись до околиць міста Курахове, аби завдавати вогневого ураження та взяти його під свій контроль. Крім того, вони не припиняють спроб зайняти панівні висоти, щоб взяти під вогневий контроль шляхи і логістичні маршрути, які ведуть до міста Курахове.

"Там російська армія інтенсивно обстрілює місто Курахове, використовуючи як КАБи, так і артилерію. Але Сили оборони стримують наступальні дії противника і завдають йому там втрат в живій силі і техніці. Місто контролюється силами оборони, а ті диверсійно-розвідувальні групи противника, які прориваються, оперативно знищуються" , - розповів Волошин.

Відповідаючи на питання щодо ситуації поблизу Великої Новосілки та Вугледара, він відзначив, що ворог там активізувався за останні дві доби.

За його словами, ворог тут використовує стандартну тактику штурмів малими групами із застосуванням легкої броньованої і неброньованої техніки, мотоциклів, багів та всюдиходів.

Відповідаючи на питання щодо ситуації в районі Куп’янська, речник зазначив, що ворог тут застосовує таку ж тактику розосередження живої сили без залучення великої кількості бронетехніки.

"Скажу так, що на тому ж напрямку тактика така саме, як і в більшості напрямків – це інфільтрація особового складу противника, його розосередження без залучення великої кількості бронетехніки. Переважна більшість - високомобільні штурмові групи за підтримки різного роду мобільної техніки" , - повідомив Волошин.

На Куп'янському напрямку українські захисники за минулу добу відбили 7 ворожих штурмових дій, однак ворог не полишає спроб й намагається далі проводити штурмові дії.

Речник також повідомив, що ворог неодноразово намагався форсувати річку Оскіл, однак Сили оборони вчасно виявляють ворога та знищують його.

"Є неодноразові спроби у ворога форсувати річку Оскіл за допомогою різних плаваючих засобів, зокрема, це і гумові човни, однак вони оперативно знищуються нашими Силами оборони, а ті окупанти, яким все ж таки вдалося вибратися, розосередитися, вони вираховуються, виявляються нашими Силами оборони, знищуються різними засобами ураженнями, також і за допомогою FPV-дронів" , - повідомив Волошин.

Він також розповів, що ефективною протидією ворогу є вогневе ураження живої сили і техніки ще на підступах до українських позицій. Близько 30% ворожої техніки знищується за допомогою мінно-вибухових загороджень. Крім того, ефективним є застосування артилерійських та ракетних ударів, а також ураження противника за допомогою Сил безпілотних систем.