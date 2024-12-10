Новий стрибок цін: інфляція в Україні перевищила 10%

Споживчі ціни в Україні у листопаді 2024 року зросли на 1,9%. Річна інфляція прискорилася до 11,2% порівняно з 9,7% у жовтні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат).

Вище річна інфляція була лише у липні 2023 року – 11,3%.

За даними статистичного відомства, з початку року ціни в Україні зросли на 10,4%.

Ціни на товари та послуги

За даними Держстату, продукти харчування та безалкогольні напої за листопад подорожчали на 3,9%. Найбільше подорожчали яйця – на 54,6% та овочі – на 13,7%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,3%, на одяг та взуття знизилися на 2,2%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 0,2%.

Ціни на предмети домашнього вжитку та побутову техніку зросли на 0,3%, охорона здоров'я подорожчала на 0,6%, ціни на транспорт зв'язок - не змінилися, на відпочинок та культуру зросли на 0,2%, освіта подорожчала на 0,1%, ресторани та готелі подорожчали на 1,3%, різні товари та послуги на 3,0%.

Прогноз цін

Нагадаємо, у липні НБУ погіршив прогноз щодо інфляції у 2024 році до 8,5% з 8,2%. НБУ очікує, що загальна інфляція в Україні прискориться протягом наступних трьох кварталів, але залишатиметься помірною.

Водночас Мінекономіки покращило прогноз щодо інфляції на 2024 рік грудень до грудня до 7,9% з 9,7%.