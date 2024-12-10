В Росії хочуть стягувати борги за комунальні послуги без суду

У Росії можуть дозволити стягувати борги за комунальні послуги без суду. Відповідний законопроєкт підготували в Держдумі і збираються розглянути його в першому читанні 12 грудня. Про це пише видання "Комерсант", повідомляє Економічна правда.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що позасудовий порядок стягнення боргів за ЖКГ необхідний для зниження загальної заборгованості, яка, за даними Мінбуду на кінець жовтня, становить 833 млрд руб.

Крім того, це знизить навантаження на суди, які тільки у 2022 році розглянули понад 10 млн справ про стягнення таких боргів.

Суть пропонованого механізму полягає в такому: керуючі компанії та ресурсопостачальні організації зможуть отримувати в нотаріусів виконавчий напис - спеціальну відмітку на договорі про надання ЖКП, яка дає змогу звертатися до судових приставів для стягнення боргу.

У боржника буде сім днів на заперечення або добровільне перерахування коштів.