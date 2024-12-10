Українці назвали умови для початку переговорів з Росією

Серед українців домінує переважно скептичне ставлення до "переговорів заради переговорів". Крім того, більшість українців не сприймають поступки росіянам, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані опитування на замовлення центру "Нова Європа".

Дві третини (64,1%) українців вважають, що на переговори з Росією йти не варто, якщо Україна не отримає реальних безпекових гарантій зі сторони Заходу. Аргумент - Росія знову почне війну після нетривалої паузи.

Близько 30% опитаних виступають за переговори у будь-якому випадку, оскільки в України, на їхню думку, немає ресурсів для війни на виснаження.

Майже 40% опитаних вважає, що Україна має йти на переговори лише тоді, коли Росія виведе свої війська (принаймні на позиції до 24 лютого 2022 року). Ще 26,2% українців впевнені, що передумовою для перемовин мають стати безпекові гарантії зі сторони країн Заходу, що б унеможливило повторну агресію.

Не йти на переговори з Росією за жодних обставин - такий варіант обрали 12,1% опитаних.

Жодних поступок

Респондентам запропонували оцінити можливість тих чи інших поступок на мирних переговорах із Росією.

"Головний висновок: більшість українців не сприймають поступки росіянам. Утім, порівняно з минулим роком бачимо певне пом’якшення позиції опитаних" , - зазначають автори дослідження.

Так, цього року 53,2% вважають взагалі недопустимим відмовлятися від відвоювання окупованих територій. Рік тому цей показник становив 76,2% - зменшення показника на понад 20 відсоткових пунктів.

Відмову від вступу до НАТО торік не сприймало 56,9% українців, цього року - 48,7%. Відмову від вступу в ЄС виключали взагалі 61% опитаних минулого року, а зараз - 50,7%. На 10% знизився рівень тих, хто виступав категорично проти відмови від кримінального переслідування керівників Росії та воєнних злочинців Росії (було 77%, стало 68,4%).

Незначно змінився показник щодо неможливості зменшення суми репарацій з боку Росії. Високий рівень неприпустимості поступок зберігається щодо надання російській мові державного статусу (70,9%) і щодо скорочення армії України (74,5%).

"Мова і армія, вочевидь, сприймаються як екзистенційні основи держави, які не можуть ставати предметом будь-яких обговорень з іншими державами" , - зазначають автори дослідження.

Дослідження було проведено компанією Info Sapiens на замовлення Центру "Нова Європа" у період із 15 листопада по 27 листопада 2024 року серед 1000 респондентів. Опитування не проводилось на тимчасово окупованих територіях, а також територіях, де відсутній український мобільний зв’язок. Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1% з вірогідністю 0,95%.

Нагадаємо, українці приблизно в рівній мірі вважають найкращими гарантіями безпеки України розробку державою ядерної зброї (31,3%) і поступовий вступ до НАТО (29,3%).