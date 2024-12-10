Зеленський: Путін та Асад заслуговують ув'язнення за звірства проти людей

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін і сирійський президент-втікач Башар аль-Асад заслуговують опинитися у в’язниці за звірства своїх режимів, повідомляє Лівий берег.

"Сміливий" Асад утік до Путіна. Куди втече Путін? Цьогорічний День прав людини супроводжується жахливими фотографіями сирійських в’язниць і катівень, які були відкриті після втечі Асада. Там людей принижували протягом багатьох років. Чоловіків і жінок. Їх били, катували, ґвалтували. Тисячі й тисячі людей пройшли через цю фабрику насильства" , – написав Зеленський.

Він зазначив, що режим Асада протягом десятиліть тримався виключно на насильстві.

"І саме такими є усі режими, які підтримує Путін. Ми бачили такі самі в’язниці, катівні, невимовне насильство, приниження, побиття, тортури, зґвалтування та інші злочини на нашій території в кожному населеному пункті, який був окупований російськими загарбниками. Росія – це держава-в’язниця, яка може утримувати чужу, вкрадену землю лише завдяки в’язницям і катівням, які вона там розміщує" , – йдеться у повідомленні.

За словами президента, з початку російської окупації за танками завжди йдуть репресії й тортури.

"Вперше ми побачили це на нашій землі в Криму у 2014 році, коли російська окупація призвела до репресій корінного народу, найбільшої мусульманської громади України – кримських татар, а також журналістів і політичних діячів. Потім Росія продовжила свої жахливі порушення прав людини в окупованому Донбасі, включно із сумнозвісною в’язницею "Ізоляція" , – зазначив глава держави.

Він зауважив, що з лютого 2022 року Росія поширила ці практики на всі інші окуповані території. Звірства зросли в масштабах і жорстокості.

"Ось чому ми, українці, такі зворушені, коли бачимо сирійців, які виходять із в’язниць і катівень Асада. Асад і Путін – це не просто васал і сюзерен. Вони – співучасники у насильстві. Такі диктатори, як Асад, не можуть вижити без таких диктаторів, як Путін. І Путін намагатиметься помститися за падіння Асада" , – написав президент.

Він зазначив, що саме тому ми потребуємо єдності й сили, щоб протистояти режимам, які сіють лише приниження та залишають після себе лише страждання, біль і руїни.

За його словами, допомагаючи Україні боротись проти російської диктатури, міжнародна спільнота допомагає багатьом іншим регіонам світу відновити безпеку та досягти захисту від насильства.