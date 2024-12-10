Удар по Запоріжжю: троє загиблих, кількість поранених зросла до 16 (Оновлено)
Удень 10 грудня російські вдарили по медичному закладу у Запоріжжі. Вже відомо про четверо загиблих та 20 поранених.
"Рятувальники шукають людей під завалами, зруйнованої російською ракетою клініки. На місці удару працюють усі служби", – повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Згодом він написав, що кількість постраждалих зросла до 11 людей, серед них один у важкому стані. Також постраждали двоє лікарів.
Оновлено о 17:30
"Рятувальна операція триває. Станом на зараз кількість поранених зросла до 16 осіб", - уточнили в ОВА.
Оновлено о 19:59
"До 20 зросла кількість поранених через удар росіян по Запоріжжю", - повідомив голова Запорізької ОВА.
Оновлено о 20 :31
"На жаль, збільшилась кількість загиблих внаслідок ворожого удару. Росіяни вбили 4 людей", - написав Федоров.