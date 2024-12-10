Удар по Запоріжжю: троє загиблих, кількість поранених зросла до 11
Удень 10 грудня російські вдарили по медичному закладу у Запоріжжі. Наразі відомо про трьох загиблих та 11 поранених.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Рятувальники шукають людей під завалами, зруйнованої російською ракетою клініки. На місці удару працюють усі служби", – повідомив він.
Згодом він написав, що кількість постраждалих зросла до 11 людей, серед них один у важкому стані. Також постраждали двоє лікарів.