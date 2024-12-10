Удар по Запоріжжю: троє загиблих, кількість поранених зросла до 16 (Оновлено)

Удень 10 грудня російські вдарили по медичному закладу у Запоріжжі. Наразі відомо про трьох загиблих та 11 поранених, пізніше про 16.

"Рятувальники шукають людей під завалами, зруйнованої російською ракетою клініки. На місці удару працюють усі служби" , – повідомив﻿ голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Згодом він написав, що кількість постраждалих зросла до 11 людей, серед них один у важкому стані. Також постраждали двоє лікарів.

Оновлено о 17:30