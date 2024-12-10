Путін: "Орєшнік" мінімізує необхідність застосування ядерної зброї

Російський правитель Володимир Путін заявив, що поява ракетної системи "Орєшнік" на озброєнні у Росії "знижує до мінімуму необхідність застосування ядерної зброї", повідомляє Українська правда.

Його цитує російське пропагандистське видання "РИА Новости".

"За великим рахунком, нам тепер потрібно не ядерну доктрину вдосконалювати, а "Орєшнік", тому що, якщо розібратися, достатня кількість цих сучасних систем... ставлять просто на межу практично відсутності необхідності застосування ядерної зброї".

Глава Кремля заявив, що Росія "ядерну доктрину не посилює, а вдосконалює".

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