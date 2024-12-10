У ще двох російських БПЛА виявили іноземні компоненти - ГУР

У російських безпілотниках FPV Блискавка та аналогах Орлана Фенікс виявили електронні компоненти іноземного виробництва, зокрема з Китаю, Швейцарії, США та Нідерландів. З посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України, повідомляє Новое время.

Молния є ударним безпілотником літакового типу, який запускається за допомогою спеціальної катапульти та управляється оператором за принципом FPV-дрона. Він має радіус дії до 40 км і може нести бойову частину масою до 5 кг, що значно менше порівняно з дронами Shahed. Управління та наведення на ціль здійснюється оператором.

Російські війська застосовують ці безпілотники для атак на цивільну інфраструктуру у прифронтових містах і районах, зазначили у ГУР. В листопаді цього року ціллю такої атаки стали багатоповерхівка та торгівельний центр у Салтівському районі Харкова, тоді було поранено кількох людей.

Як зазначили розвідники, раніше такі дрони використовувалися російськими військовими без бойового оснащення, щоб створити додаткове навантаження на українську систему протиповітряної оборони.

Більшість електронних компонентів безпілотника Молния, включно з електродвигунами, польотними контролерами та камерами, мають маркування китайських виробників. За даними ГУР, маркування деталей свідчить про їх походження з компаній FATJAY, SpeedyBee, Caddx, Huayi Microelectronics, Trex Technologies та інших. Конструкція цього дрона є відносно простою, а комплектуючі відрізняються низькою вартістю.

Китайські польотні контролери, що використовуються в російській зброї, зокрема в безпілотниках, працюють на мікроконтролерах із маркуванням швейцарської компанії STMicroelectronics, яка має виробничі потужності в дев’яти країнах. У системі управління двигуном застосовуються перетворювачі з маркуванням американського виробника Vishay і конденсатори японської компанії Rubycon.

Розвідувальний дрон Феникс, який у Росії позиціонують як модернізовану версію Орлан-10, містить компоненти з маркуванням виробників із США, Швейцарії, КНР, Нідерландів і Тайваню. При цьому найбільша кількість деталей (сім) мають маркування тієї ж швейцарської STMicroelectronics.

Раніше Головне управління розвідки повідомляло про іноземні компоненти у російських дронах Гербера і Пародия.