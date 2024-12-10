Вища рада правосуддя звільнила суддю з російським громадянством

Вища рада правосуддя звільнила суддю Донецького окружного адміністративного суду Людмилу Арестову, яка раніше виявила російське громадянство, і суддю Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області Володимира П'ятковського, якого в 2022 році затримали на одержанні хабара, повідомляє Дзеркало тижня.

Як зазначили у ВСП, обох суддів звільнили на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України – вчинення суттєвої дисциплінарної провини, грубої або систематичної зневаги до обов'язків, що несумісне зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.

Людмила Арестова була усунена з посади ще у серпні. Влітку 2023 року «Схеми» опублікували розслідування, згідно з яким суддя відповідно до витримки з автоматизованої системи «Роспаспорт» є громадянкою РФ. Російський паспорт вона отримала на підставі так званого "договору про ухвалення Криму до складу Росії" у 2014 році. Водночас, українське законодавство забороняє суддям мати громадянство іншої держави.

Щодо Володимира П'ятковського, то восени 2022 року НАБУ викрило суддю Коломийського міськрайонного суду та його посередника-адвоката на хабарі 1200 доларів США за ухвалення рішення про непритягнення особи до адміністративної відповідальності.

Водночас у УРП зазначили, що рішення про звільнення з посади не є рішенням про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, а лише ухвалюється на його підставі, тому за своєю суттю є просто кадровим.