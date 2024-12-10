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Ізраїль заявив, що знищив сирійський флот та закріплюється біля Голанських висот

Ізраїль заявив, що знищив сирійський флот та закріплюється біля Голанських висот
Фото: Рixabay

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац повідомив, що в ніч на 10 грудня ракетні кораблі ВМС Ізраїлю знищили сирійський військовий флот у рамках масштабної операції, спрямованої на усунення стратегічних загроз для країни.﻿﻿ Про це пише The Times of Israel з посиланням на заяву міністра під час його візиту на військово-морську базу в Хайфі, повідомляє Українська правда.

Видання зазначає, що у своїй заяві Кац зазначив, що ізраїльські війська закріплюються в буферній зоні між Сирією та Голанськими висотами.

Також він наголосив на створенні "стерильної оборонної зони" на півдні Сирії, яка дозволить запобігти терористичним загрозам, при цьому уникаючи постійної ізраїльської присутності в регіоні.

Нагадаємо, телерадіокомпанія CNN повідомила, що спеціальний посланник ООН щодо Сирії Гейр Педерсен, виступаючи 10 грудня в Женеві, закликав Ізраїль припинити завдавати ударів по країні, яка стає на ноги після правління режиму Асада.

За даними The Times of Israel з посиланням на два регіональних джерела безпеки та одне сирійське джерело, ізраїльські військові просунулися вглиб території Сирії, танки ЦАХАЛу помічені за 25 кілометрів від сирійської столиці Дамаска.

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