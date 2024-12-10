Лукашенко заявив, що до Білорусі завезли десятки ядерних боєголовок

До Білорусі було привезено невідому кількість ядерних боєголовок. У Білорусі також може бути розміщений російський комплекс "Орєшнік", заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. З посиланням на ASTRA, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

"Я сюди ввіз ядерні боєголовки. Не один десяток штук. Багато хто пише: "А, це жарт, ніхто нічого не ввіз". Ввезли. А те, що вони кажуть, що це жарт, значить, вони проґавили. Вони навіть не помітили, як ми сюди їх завезли" , - заявив Лукашенко.

Нещодавно Лукашенко звернувся до Володимира Путіна з проханням, розмістити на території Білорусі ракетний комплекс "Орєшнік".

Варто нагадати, що 21 листопада російська армія завдала ракетного удару по Дніпру. Повітряні сили ЗСУ заявили, що росіяни вперше випустили по Україні міжконтинентальну балістичну ракету.

Пізніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що армія РФ здійснила випробувальний пуск ракетної системи середньої дальності "Орєшнік". При цьому ГУР уточнило, що нову ракету випустили з ракетного комплексу "Кедр".