Москва в обмін на солдатів передасть Пхеньяну свої винищувачі - ЗМІ

Росія передасть КНДР літаки МіГ-29 та Су-27 в обмін на підтримку північнокорейських військ у війні проти України, заявив головнокомандувач збройних сил США у Тихоокеанському регіоні адмірал ВМФ США Семюел Джон Папаро. З посиланням на портал Aviation Week, повідомляє Новое время.

Адмірал підкреслив, що хоча МіГ-29 і Су-27 «не відносяться до літаків п'ятого покоління, вони все ще залишаються потужною зброєю».

Незалежно від кількості передача цих літаків стане суттєвою підтримкою для Північної Кореї, вважають аналітики Defense Express.

Аналітики додали, що, крім відносно сучасної авіатехніки, КНДР може отримати від Росії в обмін на солдатів технології для виробництва балістичних ракет і систем протиповітряної оборони.

З одного боку, до цього моменту вважалося, що Північна Корея від Росії може отримати Су-35. У всякому разі, на такий варіант наштовхував факт, що восени 2023 року Кім Чен Ин відвідував потужності авіазаводу в Комсомольську-на-Амурі, де власне і відбувається виробництво Су-35. Але з іншого боку, якщо робити поправку до поточного стану авіації КНДР, то передача північнокорейському режиму МіГ-29 і Су-27 буде безумовним посиленням» , — зазначають у Defense Express.

Зазначається, що зараз із сучасних зразків у розпорядженні Північної Кореї є лише 18 МіГ-29 та 34 Су-25, отримані ще у 1980-х роках від СРСР. Основу авіаційного парку КНДР «на папері» становлять близько 50 МіГ-23, до 200 МіГ-21 і приблизно 200 старіших МіГ-17 і МіГ-19.

Аналітики порталу вважають, що ці літаки вже давно стали брухтом, тому завдяки передачі Су-27 та МіГ-29 КНДР зможе озброїтися новими моделями.

Важлива також не лише якість, а й кількість літаків, які Росія зможе передати північнокорейському режиму, зазначили у Defense Express.

За даними The Military Balance, станом на початок 2024 року ВКС РФ мали 70 МіГ-29/МіГ-29УБ радянського виробництва, 14 модернізованих МіГ-29СМТ і два МіГ-29УБТ. Крім того, було 12 Су-27 та 18 Су-27УБ, 47 літаків Су-27СМ та 24 Су-27СМ3. Морська авіація ВМФ РФ мала ще 18 базових Су-27.