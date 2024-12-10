Окупанти зменшили кількість захисних барж біля Керченського мосту

У Керченській протоці фіксується зменшення кількості барж, які російські окупанти встановлювали як бонові загородження для захисту від українських морських дронів. З посиланням на дані Центру журналістських розслідувань, повідомляє Новое время.

Зазначається, що на супутникових знімках від 8 листопада видно, що по обидва боки суднохідного каналу в Керченській протоці розташовані 34 плавзасоби у два ряди, скріплені між собою.

Фото: Центр журналістських розслідувань

Як пише Центр журналістських розслідувань, росіяни остаточно вишикували їх з 27 липня до 8 серпня з південного боку Керченського мосту.

Однак на свіжих знімках супутника Sentinel-2 від 8 грудня видно, що між островом Тузла та узбережжям Керченського півострова залишилось 18 барж, сказано в матеріалі. Наразі невідомо, куди поділась решта суден.

У Центрі журналістських розслідувань повідомляють, що зменшення кількості барж почали фіксувати орієнтовно наприкінці листопада. Так, ще 29 листопада їх було 24, а вже 3 грудня — щонайменше 19, зазначається в матеріалі.

У ЦЖР повідомили, що восени 2023 року російські окупанти вперше використали баржі класу річка-море для захисту Керченського мосту.

Раніше в СБУ заявляли, що в ніч проти 6 грудня морські дрони Sea Babу відпрацювали по російських вертольотах та літаках у Керченській бухті.

За даними української спецслужби, на бортах вертольотів були вбиті та поранені. Самі ж вертольоти отримали значні пошкодження й потребують капітального ремонту.

Окрім того, дрони також вразили баржу, яка перевозила військову техніку та обладнання для ремонту Кримського мосту, який російські окупанти намагаються полагодити після підривів української спецслужби.