Close button

Окупанти зменшили кількість захисних барж біля Керченського мосту

Окупанти зменшили кількість захисних барж біля Керченського мосту
Фото: wikipedia.org

У Керченській протоці фіксується зменшення кількості барж, які російські окупанти встановлювали як бонові загородження для захисту від українських морських дронів. З посиланням на дані Центру журналістських розслідувань, повідомляє Новое время.

Зазначається, що на супутникових знімках від 8 листопада видно, що по обидва боки суднохідного каналу в Керченській протоці розташовані 34 плавзасоби у два ряди, скріплені між собою.

dggrhs1ya8_big.jpg
Фото: Центр журналістських розслідувань

Як пише Центр журналістських розслідувань, росіяни остаточно вишикували їх з 27 липня до 8 серпня з південного боку Керченського мосту.

Однак на свіжих знімках супутника Sentinel-2 від 8 грудня видно, що між островом Тузла та узбережжям Керченського півострова залишилось 18 барж, сказано в матеріалі. Наразі невідомо, куди поділась решта суден.

У Центрі журналістських розслідувань повідомляють, що зменшення кількості барж почали фіксувати орієнтовно наприкінці листопада. Так, ще 29 листопада їх було 24, а вже 3 грудня — щонайменше 19, зазначається в матеріалі.

У ЦЖР повідомили, що восени 2023 року російські окупанти вперше використали баржі класу річка-море для захисту Керченського мосту.

Раніше в СБУ заявляли, що в ніч проти 6 грудня морські дрони Sea Babу відпрацювали по російських вертольотах та літаках у Керченській бухті.

За даними української спецслужби, на бортах вертольотів були вбиті та поранені. Самі ж вертольоти отримали значні пошкодження й потребують капітального ремонту.

Окрім того, дрони також вразили баржу, яка перевозила військову техніку та обладнання для ремонту Кримського мосту, який російські окупанти намагаються полагодити після підривів української спецслужби.

Новини

Популярні теми форуму

analytics