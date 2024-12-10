Дрон поцілив в автівку делегації МАГАТЕ по дорозі на Запорізьку АЕС

Безпілотник влучив у службовий автомобіль місії міжнародного агентства з атомної енергії. Вони прямували до тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.﻿ З посиланням на пресслужбу МАГАТЕ, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За даними МАГАТЕ, безпілотник збив і серйозно пошкодив службовий автомобіль МАГАТЕ на дорозі до української Запорізької атомної електростанції.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі засудив цей випадок, як "неприпустимий" напад на співробітників Агентства, які працюють над запобіганням ядерній аварії під час військового конфлікту.

Варто зауважити, що про влучання в авто МАГАТЕ розповів і президент Володимир Зеленський на зустрічі з головою групи соціалістів та демократів у Європарламенті Іратху Перес Гарсіа.

Однак він не уточнив деталей щодо того, чи є постраждалі в результаті атаки.

Варто нагадати, що Запорізька атомна електростанція є найбільшою АЕС в Україні та Європі. Росіяни окупували ЗАЕС з 4 березня 2022 року. Вони замінували частину території станції, а також розмістили там своїх військових.

Також окупанти неодноразово вчиняли провокації на території ЗАЕС. Станція неодноразово перебувала на межі блекауту.

Зокрема, у ніч на суботу, 30 листопада, через ворожі обстріли було пошкоджено повітряну лінію, по якій подається електрика на атомну станцію. Такий інцидент на ЗАЕС стався втретє за місяць. Це створює загрозу для радіаційної безпеки.