Сіярто виступає проти санкцій ЄС для влади Грузії та обіцяв вето

Угорщина проти запровадження санкцій Євросоюзу щодо влади Грузії та накладе вето на таку пропозицію, заявив міністр закордонних справ країни Петер Сійярто на спільній пресконференції з грузинським колегою Макою Бочорішвілі. З посиланням на Перший канал Грузії, повідомляє Ліга.net.

Сійярто заявив, що його країна "категорично проти" включення грузинських чиновників до санкційних списків, і якщо будуть такі пропозиції, то Будапешт накладе на нього вето.

За словами міністра, Угорщина надає Грузії "різноманітну підтримку".

"Якби на виборах перемогла опозиція, Брюссель голосно кричав би про демократію в Грузії. Вони б сказали, що демократія в Грузії ніколи не була такою сильною, але на виборах перемогла консервативна партія, і вони роблять все, щоб заперечувати та ігнорувати волю громадян" , – стверджує угорський чиновник.

Сійярто вважає, що ЄС буцімто поводиться у "недемократичному стилі" щодо Грузії, нібито ставить "під сумнів волю грузинського народу, котру він висловив за допомогою демократичних виборів".

Загалом Будапешт закликав владу ЄС і "міжнародну ліберальну еліту" поважати "рішення грузинського народу" та "не ставити під сумнів суверенне право грузинського народу вирішувати майбутнє своєї країни".

Про порушення, які були зафіксовані на цих виборах, міністр не згадав. Раніше, наприкінці жовтня, прем'єр Угорщини Віктор Орбан першим привітав проросійську партію Грузинська мрія з перемогою на виборах, попри те, що на той момент не були відомі остаточні результати.

Згодом він відвідав Грузію і заявив, що її керівна партія "не дозволила перетворити країну на другу Україну".