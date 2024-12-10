Зеленський заявив про успішні випробування нової ракети "Рута"

В Україні тривають успішні випробування нової ракети "Рута".﻿﻿ З посиланням на промову президента України Володимира Зеленського на врученні Національної премії України імені Бориса Патона, повідомляє Українська правда.

"Ракета "Паляниця" вийшла в серійне виробництво. Перші бойові застосування успішно пройшла ракета-дрон "Пекло". Днями ми передали нашим Силам оборони першу партію. Ідуть успішні випробування нової ракети "Рута". Далекобійний "Нептун" незабаром стане жахливою реальністю для окупантів.