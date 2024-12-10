США выделили Украине $20 млрд в рамках инициативы G7

Министерство финансов Соединенных Штатов объявило о выделении $20 миллиардов в рамках инициативы G7 по предоставлению Украине ссуды в размере $50 миллиардов, которая будет покрываться за счет процентных доходов от замороженных российских активов, повідомляє Дзеркало тижня.

"Эти средства, уплаченные за счет поступлений, полученных от обездвиженных активов России, обеспечат Украине важную поддержку в то время, когда она защищает свою страну от неспровоцированной агрессивной войны" , - подчеркнула министр финансов Джанет Йеллен.