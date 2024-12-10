Військові зможуть подати через "Армія+" рапорт для винагороди за знищену техніку

Військові зможуть подати електронний рапорт на отримання винагороди за знищену техніку РФ через застосунок «Армія+». Про це заявила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко, повідомляє Радіо Свобода.

«Завдяки «Армія+» кожен військовослужбовець зможе швидко, без зайвих паперів та бюрократії, подати інформацію про успішне виконання бойового завдання та отримати заслужену винагороду протягом 72 годин з моменту погодження рапорту» , – вказано у дописі.

Відповідне рішення було ухвалено після опитування у застосунку стосовно цієї процедури. Воно стало найпопулярнішим серед усіх опитувань, в ньому взяли участь близько 18 000 військових, зазначила Черногоренко.

У квітні у Міноборони розповіли, що військовослужбовці Сил оборони на передовій отримують додаткові виплати за участь у бойових діях, а також винагороду за знищену російську техніку.

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін повідомляв, що військовослужбовці можуть отримати таку грошову винагороду за знищену техніку російської армії:

за російський військовий автомобіль – 2 180 гривень;

за танк – 48 720 гривень;

за корабель першого рангу – понад 243 000 гривень;

за броньовані машини – БМП і БТР – понад 40 000 гривень;

за літак чи гелікоптер – понад 100 000 гривень;

Щоб отримати ці гроші, потрібно, щоб у журналі бойових дій був запис, і бажано, щоб була фото чи відеофіксація, пояснював Лазуткін.

Copyright (c) 2024 RFE/RL, Inc. Використовується з пропозицією Radio Free Europe/Radio Liberty, 1250 Connecticut Ave NW, Ste 450, Washington DC 20036.