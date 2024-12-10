Лубінець озвучив число розстріляних росіянами полонених ЗСУ за 2024 рік

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що протягом 2024 року вдалося офіційно підтвердити розстріли 109 українських військовополонених росіянами.﻿﻿ Про це Лубінець сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Українська правда.

"Нам вдається більше офіційно зафіксувати порушення прав українських військовополонених, розстрілів, цинічних розстрілів впритул, на жаль. Тільки за 2024 рік вдалося офіційно підтвердити, що росіяни розстріляли 109 українських військовополонених" , - сказав він.

За словами Лубінця, за попередні роки повномасштабної війни всього зафіксували 177 випадків.

Також він підкреслив, що від розвідувальних та правоохоронних органів надходила інформація, що росіяни часто порушують права військовополонених.

"На жаль, я не міг виходити і публічно показувати ці приклади цинічного порушення міжнародного гуманітарного права, Женевських конвенцій, коли нам вдавалося це зафіксувати – ми це робимо" , – зауважив омбудсмен.

Нагадаємо, 24 листопада російські загарбники розстріляли п’ятьох полонених бійців Збройних сил поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області, розпочато кримінальне провадження.

Офіс генпрокурора констатує, що з кожним місяцем зростає кількість розстрілів українських військовополонених. В жовтні-листопаді прокуратура відкрила 13 справ щодо розстрілів 54 українських військовополонених, що становить третину всіх таких проваджень у 2024 році.