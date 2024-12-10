Ворог готується активізуватися на Запоріжжі - речник ЗСУ

Російські війська готуються активізувати наступ на запорізьких напрямках, заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі національного телемарафона, повідомляє Радіо Свобода.

Він зазначив, що російські штурми тривають, поміж іншого, на Времівському напрямку Донеччини.

«Крім того, ворог готує штурмові дії і на інших напрямках на Запоріжжі, це Оріхівський і Гуляйпільський напрямки. Наприклад, вже за сьогодні на Оріхівському напрямку ворог провів декілька штурмів. Ворог веде розвідувально-пошукові дії, готуючись до того, щоб розпочати активізацію саме на цьому напрямку», – сказав він.

Волошин послався на дані розвідки, за якими російські загарбники на Оріхівському напрямку перекинули особовий склад штурмових груп на передові позиції, а також провели евакуацію поранених.

«Тому зараз на передку в нього (російських військ – ред.) на Оріхівському напрямку всі, так би мовити, свіженькі й готові до того, щоб розпочати штурмові дії. Але, повторюся, це також будуть штурми малими групами піхоти до 10 осіб із залученням малої кількості бронетехніки і під прикриттям і авіації, і безпілотних літальних апаратів» , – додав Волошин.

За останнім зведенням Генерального штабу Збройних сил, російська армія тричі атакувала на Оріхівському напрямку від початку доби 10 грудня.

Армія Росії розвиває успіх на південь від Покровська – проєкт DeepState повідомив у ніч проти 10 грудня, що агресор просунувся біля Новооленівки, Відродження, Петрівки та в селищі Шевченко.

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