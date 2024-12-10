Тихановська допускає повалення режиму Лукашенка за участю полку Калиновського
Лідерка демократичних сил Білорусі Світлана Тихановська не виключає, що Александр Лукашенко може втратити владу в країні в результаті перевороту, зокрема й за участі бійців полку Калиновського. З посиланням на її інтервʼю, повідомляє Європейська правда.
За словами Тихановської, в Білорусі до військових полку Калиновського, який воює в Україні, "ставляться з великою повагою та надією", оскільки вони у майбутньому стануть основою білоруської армії.
"Також багато хто очікує, що зрештою саме бійці з полку Калиновського звільнять Білорусь. Звичайно, тут може бути багато сценаріїв. Хотілося би, щоб усе відбулося мирно, але хто знає, як воно буде", – додала вона.
Політикиня наголосила, що сподівається на мирний сценарій зміни влади в Білорусі через чесні вибори.
"Але, звичайно, сценаріїв може бути більше. Може бути палацовий переворот. І тут свою роль можуть зіграти наші військові, які зараз є в Україні. Але ми повинні бути готові", – зазначила Тихановська.
Лідерка білоруської опозиції водночас підкреслила, що вільні вибори в Білорусі можуть відбутись тільки в разі звільнення всіх політвʼязнів, свободи слова та думки.
Наступні так звані "президентські вибори", де Александр Лукашенко намалює собі чергову перемогу, в Білорусі вирішили провести 26 січня 2025 року.
Тихановська раніше закликала білорусів ухилятись від участі у цих "виборах" та не виходити на протести, аби уникнути репресій.