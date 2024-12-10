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Тихановська допускає повалення режиму Лукашенка за участю полку Калиновського

Тихановська допускає повалення режиму Лукашенка за участю полку Калиновського

Лідерка демократичних сил Білорусі Світлана Тихановська не виключає, що Александр Лукашенко може втратити владу в країні в результаті перевороту, зокрема й за участі бійців полку Калиновського.﻿ З посиланням на її інтервʼю, повідомляє Європейська правда.

За словами Тихановської, в Білорусі до військових полку Калиновського, який воює в Україні, "ставляться з великою повагою та надією", оскільки вони у майбутньому стануть основою білоруської армії.

"Також багато хто очікує, що зрештою саме бійці з полку Калиновського звільнять Білорусь. Звичайно, тут може бути багато сценаріїв. Хотілося би, щоб усе відбулося мирно, але хто знає, як воно буде", – додала вона.

Політикиня наголосила, що сподівається на мирний сценарій зміни влади в Білорусі через чесні вибори.

"Але, звичайно, сценаріїв може бути більше. Може бути палацовий переворот. І тут свою роль можуть зіграти наші військові, які зараз є в Україні. Але ми повинні бути готові", – зазначила Тихановська.

Лідерка білоруської опозиції водночас підкреслила, що вільні вибори в Білорусі можуть відбутись тільки в разі звільнення всіх політвʼязнів, свободи слова та думки.

Наступні так звані "президентські вибори", де Александр Лукашенко намалює собі чергову перемогу, в Білорусі вирішили провести 26 січня 2025 року.

Тихановська раніше закликала білорусів ухилятись від участі у цих "виборах" та не виходити на протести, аби уникнути репресій.

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