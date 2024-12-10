Башар Асад вивів у Росію контрабандою 135 млрд доларів - ЗМІ

Диктатор Башар Асад вивів до Росії 135 мільярдів доларів. Про це розповів колишній співробітник розвідки поваленого сирійського режиму Халід Бейє турецькому виданню Turkiye Gazetesi, повідомляє Новое время.

За словами Бейє, кошти були переправлені контрабандою. Однак розвідник не розкрив деталей щодо механізмів переведення такої значної суми.

Водночас Бейє розповів про конфлікт між проросійськими і проіранськими солдатами в армії, лояльній Асаду.

«Перший бій відбувся між командувачем Алеппо генералом Мухаммедом Сафадлі і лояльним Росії генералом Сухейлом Хасаном. Обмін інформацією між військовою розвідкою і армією припинився. Поразка, яка почалася в день падіння Алеппо, привела опозицію в Дамаск» , — сказав Бейє.

Раніше російська служба німецького таблоїда Bild повідомила, що сирійський диктатор Башар Асад, який після падіння свого режиму утік до Москви, ймовірно, оселиться в елітному районі Москва-сіті, де його родичі володіють нерухомістю.

Зазначається, що сім'ї Асада належить більш ніж 20 елітних об'єктів нерухомості в Москві загальною вартістю понад 30 мільйонів доларів.

Крім того, родина Асада тісно пов’язана з Росією — старший син диктатора Хафез закінчив аспірантуру в Москві, а його мати Асма була присутня на випускній церемонії в столиці РФ.

При цьому міжнародна спільнота продовжує вимагати притягнення Асада до відповідальності за злочини його режиму, проте аналітики вважають, що російський диктатор Володимир Путін, якого самого розшукує МКС, не піде на цей крок.