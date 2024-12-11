Кораблі США відбили атаку хуситів в Аденській затоці

Два есмінці Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки відбили ракетно-дроновий удар з боку єменських хуситів на торгівельні судна в Аденській затоці. Цивільні судна та екіпаж не постраждав.﻿ Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM), пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Як поінформували в американському військовому відомстві, у відбитті повітряного нападу були залучені есмінці ВМС США USS Stockdale (DDG 106) і USS O'Kane (DDG 77). Атака з боку хуситів та збиття повітряних цілей сталося 9-10 грудня.

"Есмінці супроводжували три торгівельні судна, що належать США та йдуть під їхнім прапором" , - передали у Центркомі.

Американська сторона зазначає, що "безрозсудні атаки не призвели до поранень і шкоди для жодного судна, цивільного персоналу чи ВМС США".

За даними американської сторони, есмінці успішно вразили та знищили безпілотні авіаційні системи та одну протикорабельну крилату ракету.

"Під час транзиту 30 листопада - 1 грудня есмінці успішно відбили атаку хуситів, яких підтримує Іран" , - додали в CENTCOM.

Раніше, 10 грудня, західні ЗМІ розповідали, що військовий речник хуситів висловлювався про атаку на групу кораблів. За словами представника єменських бойовиків, їхньою ціллю при ударі були три кораблі постачання та два американські есмінці, які їх супроводжували в Аденській затоці.

Операція США та союзників у Червоному морі через атаки хуситів на кораблі

Нагадаємо, американська сторона досить регулярно інформує про ліквідацію дронів, ракет та іншого озброєння єменських хуситів. Такі дії західна коаліція (США, Британія та союзники) вживає через удари бойовиків по комерційних кораблях у Червоному морі та Аденській затоці.

Проте єменські хусити атакують не тільки торгові судна й танкери, а й західні військові кораблі.

Так, наприкінці листопада стало відомо, що єменські хусити випустили дві балістичні ракети по кораблю USS Mason, який брав участь у звільненні захопленого танкера в Аденській затоці.

Також повідомлялося, що 9 листопада військові США завдали авіаударів по об'єктах хуситів у Ємені. Були уражені склади зі зброєю, з якої бойовики обстрілювали кораблі біля узбережжя країни.

А 13 листопада стало відомо, що військові кораблі США збили безпілотники та ракети, які були випущені єменськими хуситами під час проходження через протоку Баб-ель-Мандаб. В операції з відбиття ударів були задіяні американські літаки Abraham Lincoln.