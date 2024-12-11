У Таганрозі вночі пролунали вибухи: повідомляють про ракетний удар

Російська влада заявила, що в ніч проти 11 грудня місто Таганрог Ростовської області нібито зазнало ракетної атаки, внаслідок якої пошкоджене промислове підприємство і згоріло 14 автомобілів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють в.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар, російські пабліки.

"Сьогодні вночі ракетної атаки зазнав Таганрог. Пошкоджень зазнало промислове підприємство, згоріло 14 автомобілів на парковці".

Російські пабліки писали про те, що жителі Таганрога повідомляли про численні вибухи і стрілянину.

Очевидці стверджували, що було чутно щонайменше 10 вибухів над Таганрогом, які почалися о 4:20 ранку за місцевим часом.