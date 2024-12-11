ISW: Росія передає КНДР винищувачі в обмін на розгортання військ

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на активізацію співпраці між Росією та Північною Кореєю, на тлі якої РФ передає КНДР винищувачі МіГ-29 і Су-27 в обмін на розгортання північнокорейських військ у Росії для підтримки війни в Україні, повідомляє Українська правда.

Росія має намір поставити Північній Кореї винищувачі на тлі зростаючого військового партнерства між двома країнами.

Командувач Індо-Тихоокеанським командуванням США (INDOPACOM) адмірал Семюел Папаро повідомив 10 грудня, що Росія і Північна Корея уклали угоду, в якій Росія погодилася відправити винищувачі МіГ-29 і Су-27 до Пхеньяну в обмін на розгортання Північною Кореєю військ у Росії для підтримки війни Федерації в Україні.

Папаро підкреслив, що отримання Північною Кореєю цих літаків посилить її військовий потенціал, і що Пхеньян, ймовірно, очікує від Росії додаткової військової техніки і технологій, в тому числі апаратів повернення балістичних ракет, підводних технологій і систем протиповітряної оборони в рамках цієї угоди.

Адмірал зазначив, що північнокорейські солдати залишаються в зонах бойових дій, ймовірно, маючи на увазі Курську область, але поки що не ведуть активних бойових дій.

В огляді нагадують, що південнокорейський телеканал TV Chosun 21 жовтня опублікував ексклюзивний репортаж, в якому йдеться про те, що Північна Корея відправила невизначену кількість пілотів-винищувачів до Владивостока перед розгортанням наземних військ в Росії на початку жовтня, ймовірно, з метою навчити своїх пілотів керувати російськими винищувачами.

"Північнокорейські пілоти тренуються на російських штурмовиках Су-25 (які вже входять до складу ВПС Корейської народної армії), що додатково вказує на те, що поставка російських винищувачів піде на користь і розширить військові можливості Північної Кореї, особливо в повітряному просторі".

За оцінками ISW, військова співпраця між Росією і Північною Кореєю особливо активізувалася після підписання Договору про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами в червні 2024 року, а особливо після того, як він набув чинності 4 грудня.

Ключові висновки ISW за 10 грудня: