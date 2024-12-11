Bloomberg: Адміністрація Байдена готує нові санкції проти експорту російської нафти

Адміністрація президента США Джо Байдена розробляє нові, більш жорсткі санкції проти прибуткової торгівлі нафтою з Росією. Таким чином команда намагається посилити тиск на військову промисловість Кремля напередодні повернення Дональда Трампа в Білий дім, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Bloomberg.

Подробиці ймовірних нових заходів усе ще опрацьовуються, однак за даними джерел видання, команда Байдена розглядає обмеження, що можуть торкнутися деяких видів російського експорту нафти.

Агентство зазначає, що президент США довго опирався такому рішенню через побоювання, що воно може спровокувати стрибок цін на енергоносії, особливо напередодні президентських виборів у листопаді.

"Однак в умовах падіння цін на нафту на тлі глобального надлишку та побоювань, що Трамп може спробувати змусити Україну укласти швидку угоду з Росією, щоб покласти край майже трирічній війні, адміністрація Байдена тепер відкрита до більш агресивних дій" , - кажуть джерела Bloomberg.

За даними агентства, обговорення свідчать про більшу готовність команди Байдена йти на ризик у протистоянні з Росією в ситуації завершення її каденції. До того ж, готовність обумовлена ще й тим, що попередні спроби обмежити енергетичні доходи Росії дали неоднозначні результати, а середні ціни на бензин у США сягнули найнижчого рівня з середини 2021 року.

В останні тижні своєї роботи, адміністрація також вирішила збільшити військову та фінансову підтримку України через сумніви у подальшій підтримці з боку США командою Трампа.

За словами джерел Bloomberg, адміністрація Байдена також обдумує запровадження нових санкцій, що спрямовані на танкерний флот, який Росія використовує для транспортування своєї нафти. Нові обмеження на так званий "тіньовий флот" можуть бути оприлюднені найближчими тижнями.

Агентство також додає, що Європейський Союз до кінця року планує запровадити аналогічні обмеження щодо "тіньового флоту" РФ. Очікується, що санкції ЄС також будуть націлені на фізичних осіб, що беруть участь у торгівлі (російською нафтою. - ред.).

Російський нафтовий "тіньовий флот"

У жовтні 2023 року Сполучені Штати вперше запровадили санкції проти двох російських танкерів Primorye і Yasa Golden Bosphorus. Вони перевозили нафту, продану вище за цінову межу в 60 доларів за барель. Цінову "стелю" було запроваджено для обмеження доходів Росії від торгівлі нафти.

Влітку цього санкційний список танкерів розширився ще на 73 російських судна.

У червні Велика Британія додала до списку обмежень 50 нових позицій, що стосувалися шести кораблів так званого "тіньового флоту".

А в липні, Лондон додав ще 11 нових санкцій щодо морських суден у рамках санкційного режиму.