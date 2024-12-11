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Курс валют НБУ на 11 грудня

Курс валют НБУ на 11 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 11 грудня 2024 року

Курс долара порівняно з 10 грудня зріс до рівня 41.6119 за 1 долар.

Курс євро впав на 3 коп. до 43.8215 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 12 коп. до 53.0801 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 9 коп. до 47.2782 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 10.2685 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.611 900 +0.1026
EUR Євро 43.821 500 --0.031
GBP Фунт стерлінгів 53.080 100 +0.1225
CHF Швейцарський франк 47.278 200 +0.0871
PLN Польський злотий 10.268 500 --0.027

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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