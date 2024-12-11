Курс валют НБУ на 11 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 11 грудня 2024 року

Курс долара порівняно з 10 грудня зріс до рівня 41.6119 за 1 долар.

Курс євро впав на 3 коп. до 43.8215 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 12 коп. до 53.0801 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 9 коп. до 47.2782 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 10.2685 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.611 900 EUR Євро 43.821 500 GBP Фунт стерлінгів 53.080 100 CHF Швейцарський франк 47.278 200 PLN Польський злотий 10.268 500

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.