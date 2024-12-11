Курс валют НБУ на 11 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 11 грудня 2024 року
Курс долара порівняно з 10 грудня зріс до рівня 41.6119 за 1 долар.
Курс євро впав на 3 коп. до 43.8215 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 12 коп. до 53.0801 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 9 коп. до 47.2782 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до позначки 10.2685 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.611 900
|EUR
|Євро
|43.821 500
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53.080 100
|CHF
|Швейцарський франк
|47.278 200
|PLN
|Польський злотий
|10.268 500
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.